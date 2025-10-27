POBEDA I 3 PORAZA STONOTENISERA U BAČKOJ PALANCI

U Bačkoj Palanci je tokom vikenda odigran drugi turnir Prve lige Srbije u stonom tenisu, u okviru koga su odigrana četiri kola. Stonoteniseri „Caribroda“ su upisali jednu pobedu i tri poraza. Oni su u subotu u susretu 5. kola savladali ekipu „Vojvodine“, a u 6. kolu poraženi su od ekipe „Primar Co“ iz Beograda. U susretima 7. i 8. kola, koji su odigrani juče, poraženi su od „Rudara“ iz Kostolca i ekipe „Požarevca“. Posle 8. odigranih kola „Caribrod“ je pao na 7. mesto, sa po 4 pobede i poraza i 12 osvojenih bodova. Prema kalendaru Stonoteniskog saveza Srbije, treći turnir Prve lige Srbije trebalo bi da bude odigran 21. i 22. novembra.

Post Views: 49