POBEDA „BALKANSKOG“ U INTENZIVNOJ UTAKMICI!

Juče je u Sportskom centru „Park“ odigrana utakmica prvog kola Kupa fudbalskog saveza regiona istočne Srbije. „Balkanski“ je ostvario veliku pobedu nad ekipom „Timočanina“ iz Knjaževca, u meču koji je vredelo gledati od prvog do poslednjeg minuta!

Tenzija, čvrsti dueli, mala doza konflikata, oštri startovi, ali pre svega ogromna borba dimitrovgradskih fudbalera, koji su svi do jednog dali maksimum i ostavili poslednji atom snage na terenu. U 19. minutu utakmice, nakon ubacivanja lopte iz kornera, Nikola Ristić postiže svoj prvi gol u dresu „Balkanskog“, koji je, pokazalo se, bio prelomni za čitav meč. Do kraja poluvremena moglo se videti nekoliko pokušaja gostiju za napad, ali bez opasnosti po gol „Balkanskog“.

I u drugom poluvremenu publika je imala priliku da vidi sigurnu i čvrstu odbranu plavih, kao i konkretan i odlučan napad, kada je bilo najpotrebnije. Mnoštvo neuspelih pokušaja sa obe strane, da bi u 68. minutu Davor Petrov „stavio tačku na i“, postignuvši gol za konačni rezultat, 2:0.

Jedina loša stvar na ovoj utakmici bila je povreda Ristića, reči su trenera „Balkanskog“ Aleksandra Nackova.

U utakmici 21., redovnog kola prvenstva Zone istok, fudbaleri “Balkanskog” u nedelju 26. aprila, gostuju u Negotinu ekipi „Hajduk Veljka”. Pre ovog kola „Balkanski” zauzima drugu poziciju na tabeli sa 51 osvojenim bodom, dok su njihovi domaćini na trećoj poziciji, sa 43 boda.

A.K.

foto i video: Milan Ilijev