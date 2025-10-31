ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

PLAKETU POVODOM 1. NOVEMBRA PONEO KUD „CARIBROD“

RT Caribrod

Povodom 1. novembra – Dana narodnih prosvetitelja, danas je u velikoj sali Centra za kulturu organizovana svečanost, na kojoj su, u prisustvu zvanica,  gostiju i građana, učenici dimitrovgradske osnovne škole i gimnazije izveli prigodan program. Opštinska plaketa povodom praznika, uručena je Kulturno-umetničkom društvu „Caribrod“, za doprinos u očuvanju kulture i nacionalnog identiteta Bugara u Srbiji, a na predlog kolektiva RT Caribrod.

foto: Miki Ilić

