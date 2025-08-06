ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

PIROTSKO POZORIŠTE IZVELO DEČJU PREDSTAVU

RT Caribrod

U Dimitrovgradu je danas gostovala dečja predstava „Zaglumi se, postani, al’ dete ostani“, autora Ivana Tomaševića. Predstavu je režirao glumac Narodnog pozorišta iz Pirota Zoran Živković.

Predstava živi već nekoliko godina unazad, igrana je u Pirotu i okolini i prema rečima Živkovića naišla je na odličan prijem publike. I deca u Dimitrovgradu, mеđu kojom su najbrojniji bili polaznici letnjih radionica u Narodnoj biblioteci, sa zadovoljstvom su učestvovala u predstavi zajedno sa glumicama na sceni. 

U planu je da se igranje ovog zanimljivog i nadasve edukativnog pozorišnog komada za decu nastavi i ubuduće.

A.T.A.

foto i video: Milan Ilijev

