PETORKA IZ DIMITROVGRADA POKORILA BUGARSKU: EKIPA „MALKI STRASTI“ ISPISALI ISTORIJU U BURGASU

Dok su se talasi Crnog mora razbijali o obalu Burgasa, na terenima u vetrenskom sportskom kompleksu ispisivala se nova stranica istorije bugarskog minifudbala. U organizaciji Bugarske asocijacije za minifudbal, u periodu od 16. do 21. juna, održan je turnir Šampionske lige Bugarske u minifudbalu. Posle šest dana vrhunskih mečeva i desetina odigranih utakmica, ekipa „Malki Strasti“ postala je novi šampion Bugarske. U finalu za pamćenje savladali su favorizovani “Krasiko Burgas” rezultatom 5:4 i prvi put podigli pehar namenjen najboljem timu države. Ipak, iza ovog uspeha krije se priča koja počinje mnogo dalje od Burgasa. Čak petorica igrača šampionskog sastava dolaze iz Srbije, iz Dimitrovgrada. Nikola Krumov, Nikolaj Ivanov, Danilo Vasov, Miloš Milanov, Žarko Istatkov – pet imena koja su tokom celog turnira predstavljala motor ekipe i najvažniji oslonac na putu do istorijske titule.

Danilo Vasov proglašen je za najboljeg defanzivca Šampionske lige Bugarske 2026. U odbrani je Vasov pokazao zašto je zaslužio nagradu. Svojom brzinom, tehnikom, snažnim udarcem i odličnim pregledom igre bio je jedna od najvažnijih figura u sastavu šampiona.

U napadu je Nikola Krumov bio jedan od glavnih heroja šampionskog pohoda. Krumov je predstavljao stalnu pretnju za odbanu svih protivničkih ekipa, a sa 9 golova na 7 utakmica završio je na drugom mestu liste strelaca.

Među liderima je bio i Nikolaj Ivanov, koji je još jednom pokazao zašto se ubraja među najtehničkije igrače bugarskog minifudbala. Njegova sposobnost da sačuva loptu pod pritiskom i stvara prilike bila je od neprocenjive vrednosti za ekipu u najvažnijim trenucima.

Miloš Milanov donosio je energiju i neophodnu čvrstinu u duelima.

Žarko Istatkov preuzimao je odgovornost u odlučujućim momentima.

Jedna od najvećih snaga ekipe “Malki Strasti” bio je kolektiv. Više od 70% sastava čine igrači koji dolaze iz futsala i godinama igraju zajedno. To se videlo u svakom kretanju, svakoj kombinaciji i svakoj brzoj akciji. Dinamika, stalna promena pozicija i odlično međusobno razumevanje učinili su ovu ekipu najtežim timom za zaustavljanje u Šampionskoj ligi 2026.

Za momke iz ekipe „Malki Strasti“ ovo je kruna sedamnaestogodišnjeg puta, a za petorku iz Dimitrovgrada potvrda da talenat i predanost ne poznaju granice. U gradu na Crnom moru slavila je ekipa Malki Strasti, ali deo šampionskog pehara ovog leta sasvim sigurno pripada i Dimitrovgradu.

A.K.

foto: fb stranica – BAMF