PETO TAKMIČARSKO VEČE NA TURNIRU U MALOM FUDBALU – 1/4 FINALE U SENIORSKOJ KONKURENCIJI

Peto takmičarsko veče turnira u malom fudbalu donelo je uzbudljive duele u svim konkurencijama, a posebnu pažnju privukli su četvrtfinalni mečevi seniora, nakon kojih su poznati svi polufinalisti.

Prema, već, ustaljenom rasporedu program su otvorili mlađi pioniri, gde je ekipa Deva Med bila bolja od Real Caribroda rezultatom 3:0, potvrdivši dobru formu i plasman u narednu fazu.

U konkurenciji starijih pionira, viđena je tvrda i neizvesna utakmica u kojoj je Peštera Galata minimalnim rezultatom 1:0 savladala ekipu Pekara kod Vuka i obezbedila prolaz dalje.

Najviše uzbuđenja doneli su seniorski četvrtfinalni susreti. Ekipa Matlex Azuro sigurnom igrom savladala je Hotel Happy sa 8:2 i prva izborila mesto u polufinalu.

U derbiju večeri, Požarnikari Teteven su nakon velike borbe slavili protiv ekipe DXC Technology rezultatom 2:1, u jednom od najneizvesnijih mečeva dosadašnjeg toka turnira.

Treći četvrtfinalni susret nije odigran, pošto je ekipa Kamenorezačka radnja Denčić odustala od daljeg takmičenja, pa je Green City službenim rezultatom 5:0 ostvario plasman u polufinale.

Poslednju kartu za završnicu overio je Hotel Sax Balkan, koji je ubedljivo savladao Real Caribrod rezultatom 5:1 i tako kompletirao spisak najboljih ekipa ovogodišnjeg, 62. Turnira u malom fudbalu.

Pred publikom su večeras polufinalni dueli, u kojima će se za mesto u velikom finalu boriti parovi Požarnikari Teteven i Hotel Sax Balkan, Matlex Azuro i Green City. Nakon prikazanih partija u četvrtfinalu, ljubitelji malog fudbala s pravom očekuju još kvalitetnije i neizvesnije utakmice u završnici turnira.

A.K.

foto i video: Milan Ilijev