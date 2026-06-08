PET MEDALjA ZA KARATISTE “CARIBRODA” U ĆUPRIJI

U subotu je u Ćupriji je održan Međunarodni Vidovdanski karate turnir 2026., u organizaciji Karate kluba “Knez Lazar”. Na turniru je učestvovalo više od 350 karatista iz 38 klubova iz Srbije, Crne Gore i Severne Makedonije. Karate klub Caribrod predstavljalo je sedmoro takmičara u 8 nastupa iz kojih je osvojeno 5 medalja – 1 zlatna, jedna srebrna i 3 bronzane. Marko Iliev, koji odlazi na dalje školovanje, dostojno se oprostio od svog kluba, osvojivši zlato i statuetu turnira u najtežoj apsolutnoj seniorskoj kategoriji. Iliev je nastupio i kod mlađih seniora u apsolutnoj kategoriji gde je osvojio srebrnu medalju. Bronzana odličja zaslužili su Luka Veličkov u kategoriji kadeta, i Dorotea Stojanović i Anja Spasov u kategoriji poletarki, u svojim uzrasnim grupama. Na turniru su nastupili i Nikolija Stamenov, Nestor Krstić i Konstantin Gakov.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1456849842913985&type=3

D.T. / A.K.

foto: Dejan Todorov