OVOG VIKENDA POSLEDNjE KOLO ZA OBE ODBOJKAŠKE EKIPE

U meču 14., poslednjeg kola prvenstva Međuokružne odbojkaške lige Niš za pretpionirke, dimitrovgradske odbojkašice u subotu, 14. marta od 12 časova, u Sportskom centru „Park“, dočekuju vršnjakinje iz niškog „Milenijuma“.

Tokom vikenda završava se i prvenstvo Međuokružne odbojkaške lige za pionirke. Ekipa „Caribroda“ u nedelju, 15. marta, u Nišu, takođe u meču 14. kola gostuje vršnjakinjama iz kluba „Milenijum“. Početak meča zakazan je za 16 sati i 30 minuta.

