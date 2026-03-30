OTVORENI DIJALOG „ZAPOŠLJAVANJE BEZ BARIJERA“

Otvoreni dijalog pod nazivom „Zapošljavanje bez barijera“, biće održan sutra, 31. marta u sali Edukacionog centra Caribrod. Cilj ovog događaja je unapređenje inkluzije osoba sa invaliditetom kroz razmenu znanja, predstavljanje dobrih praksi i podsticanje saradnje između institucija, organizacija civilnog društva i privatnog sektora. Fokus će biti na identifikaciji izazova i mogućnosti za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i na razvoju konkretnih preporuka za unapređenje njihovog položaja na tržištu rada.Događaj organizuje udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju, uz podršku organizacije Arbeiter Samariter Bund (ASB), u saradnji sa partnerima iz regiona i uz podršku relevantnih institucija, u okviru projekta „OSNAŽENI – Inkluzija osoba sa invaliditetom, regionalna saradnja i razvoj na Zapadnom Balkanu“. Projekat finansira Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke.

