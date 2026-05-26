“OTVORENI DIJALOG O SOCIJALNIM ULSUGAMA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM” U OKVIRU PROJEKTA “OSNAŽENI”

Danas je u sali EOCa, održan otvoreni dijalog o socijalnim uslugama i podršci za osobe sa invaliditetom, kojem je prethodio sastanak radne grupe za inkluziju. Događaj se realizuje u okviru projekta „OSNAŽENI – Inkluzija osoba sa invaliditetom, regionalna saradnja i razvoj na Zapadnom Balkanu“, koji finansira Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke, kaže Slađana Lević iz Foruma mladih sa invaliditetom.

Predstavnici Dimitrovgrada uključeni su i u regionalne aktivnosti i sastanke radnih grupa u okviru izrade Regionalne deklaracije o inkluziji osoba sa invaliditetom, kaže član Opštinskog veća, Dragan Mančev.

Sradanja sa Opštinom Dimitrovgrad, svih ovih godina je na visokom nivou, kaže Slađana Lević.

Događaj organizuje udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju, uz podršku organizacije ASB i Opštine Dimitrovgrad i u saradnji sa partnerima iz regiona.

B.L.

foto i video: Milan Ilijev