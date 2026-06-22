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OTVORENA KUPALIŠNA SEZONA U SC PARK

RT Caribrod

U petak je počela kupališna sezona na bazenima u Dimitrovgradu. Cene karata ostale su iste i ove godine: dnevna ulaznica je 150, poludnevna 100 dinara, dok iznajmljivanje ležaljki košta 150 dinara. Deca od 8 do 12 godina i studenti uz overeni semestar plaćaće 80 dinara, a za mališane do 7 godina ulazak na bazen je besplatan uz prisustvo odraslog lica. Besplatne su i ulaznice za učenike sa uspehom 5.00, za osobe sa invaliditetom, trudnice i porodice palih boraca.

foto: RTC

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