OTVORENA IZLOŽBA „TELO KAO MIT“

U Galeriji “Metodi Meta Petrov” otvorena je izložba slika i crteža pod nazivom „Telo kao mit“, autora Ljubov Gorohove i Jovana Petrovića. Predstavljeno je 50 slika i crteža ljudskog tela, portreti figura i aktovi. Izložba predstavlja umetničko istraživanje ljudske figure kao trajnog i nepresušnog izvora inspiracije, a ova vrsta umetnosti zahteva dosta vremena, ističe jedan od autora Jovan Petrović, koji je prisustvovao otvaranju.

Petrović je poreklom iz dimitrovgradskog kraja, rođen je u Boru, srednju umetničku školu je završio u Nišu, a osnovne i specijalističke akademske studije završio je na Fakultetu grafike na Akademiji umetnosti u Sankt Petersburgu.

Saradnja sa Gorohovom počela je još tokom studija, objašnjava Petrović.

Ova izložba predstavlja jedinstvenu priliku da publika iz Dimitrovgrada i okoline uživa u radovima dvoje mladih, ali već afirmisanih umetnika. Ljubitelji umetnosti izložbu mogu pogledati u naredne dve nedelje.

B.L. / D.V.

foto i video: Boris Lazarov