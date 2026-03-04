ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

OTVORENA IZLOŽBA SLIKA RAJKA DRAGIĆEVIĆA IZ NIŠA

RT Caribrod

U galeriji „Metodi Meta Petrov” sinoć je otvorena izložba slika Rajka Dragićevića iz Niša. O umetničkom opusu ovog autora govorio je njegov prijatelj umetnik Joškin Šiljan, a izložbu je otvorio Saša Kostov iz Centra za kulturu. Dragićevića se prvi put predstavlja dimitrovgradskoj publici. Postavka sadrži 56 slika, rađenih u tehnici akril.

Dragićević je rođen 1960. godine u Sisku. Završio je Medicinski fakultet u Nišu i blizu 20 godina bavi se akupunkturom i homeopatijom. Slikarstvom se bavi iz detinjsva i sebe doživljava kao slikara: 

Naziv izložbe „Igra”, kako sam autor kaže, nametnuo se činjenicom da je to moto njegovog rada: 

Imao je petnaestak samostalnih izložbi i učestvovao na više desetina grupnih izložbi. Objavio je dve zbirke priča i dva romana. Izložba u dimitrovgradskoj galerijiu trajaće do 27. marta.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1611222224338667&type=3 

A.T.A.

foto i video: Milan Ilijev

