OTVARANJE KOLONIJE „POGANOVSKI MANASTIR“ – 1. AVGUSTA

U subotu, 1. avgusta od 19 sati, u galeriji „Metodi Meta Petrov“ zvanično će biti otvorena 34. likovna kolonija „Poganovski manastir“. Tim povodom u galeriji će biti predstavljeni radovi nastali u koloniji prošle godine, a na otvaranju izložbe nastupiće Danica Arsov, Lena Denkov i Aleksa Jovanović, učenici Muzičke škole „Dr. Dragutin Gostuški“. Ove godine u radu kolonije učestvovaće osmoro umetnika iz Srbije i Bugarske, koji će biti smešteni u selu Poganovo, a imaće mogućnost da stvaraju u porti Poganovskog manastira i kanjonu reke Jerme. Organizator kolonije je Centar za kulturu Dimitrovgrad – galerija „Metodi Meta Petrov“.

foto: RTC