OTVARANJE KOLONIJE „POGANOVSKI MANASTIR“ – 1. AVGUSTA

Ove godine Međunarodna likovna kolonija ’’Poganovski manastir’’ biće održana u prvoj dekadi avgusta. Zvanično otvaranje izložbe radova sa prošlogodišnje kolonije najavljeno je za subotu uveče, rekla je VD direktora Centra za kulturu, Ivana Taskov.

U radu ovogodišnje kolonije učestvovaće osmoro umetnika – troje iz Bugarske i petoro iz Srbije. Učesnici će biti smešteni u selu Poganovo, a imaće mogućnost da stvaraju u porti Poganovskog manastira i kanjonu reke Jerme.

Međunarodna likovna kolonija „Poganovski manastir“ osnovana je sa ciljem da afirmiše i populariše likovnu umetnost i održava se u kontinuitetu od 1993. godine. Od osnivanja do danas u radu kolonije učestvovalo je preko 300 umetnika iz zemlje i sveta, kao i umetnika poreklom iz Dimitrovgrada i okoline koji su fondu Galerije poklonili oko 600 umetničkih dela, različitih tehnika i stilova.

Organizator kolonije, koja će trajati do 8. avgusta, je Centar za kulturu Dimitrovgrad – galerija „Metodi Meta Petrov“.

D.V.

foto i video: arhiva RTC, Miki Ilić