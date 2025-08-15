OTKAZAN MEČ „BALKANSKOG“ ZBOG ODUSTAJANjA OD TAKMIČENjA EKIPE IZ SOKOBANjE

Susretima prvog kola tokom vikenda počinje nova prvenstvena sezona Zone „Istok“. Fudbaleri „Balkanskog“ trebalo je da u subotu, u Sportskom centru Park odigraju meč protiv ekipe „Trebiča” iz Sokobanje. Utakmica je otkazana zbog odustajanja tima iz Sokobanje od takmičenja. Gost radio-emisije „Od pola 10” bio je trener „Balkanskog“ Aleksandar Nackov, koji je detaljno objasnio šta dalje može da se očekuje što se takmičenja tiče, kakvo je stanje igračkog kadra i kakva su očekivanja u prvenstvu. Kompletan razgovor sa Nackovim pogledajte u emisiji „Aktuelno“ večeras u 20 i 10, na kanalu televizije Caribrod.

A.K.

foto i video: Milan Ilijev