ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

OTKAZAN MEČ „BALKANSKOG“ ZBOG ODUSTAJANjA OD TAKMIČENjA EKIPE IZ SOKOBANjE

RT Caribrod

Susretima prvog kola tokom vikenda počinje nova prvenstvena sezona Zone „Istok“. Fudbaleri „Balkanskog“ trebalo je da u subotu, u Sportskom centru Park odigraju meč protiv ekipe „Trebiča” iz Sokobanje. Utakmica je otkazana zbog odustajanja tima iz Sokobanje od takmičenja. Gost radio-emisije „Od pola 10” bio je trener „Balkanskog“ Aleksandar Nackov, koji je detaljno objasnio šta dalje može da se očekuje što se takmičenja tiče, kakvo je stanje igračkog kadra i kakva su očekivanja u prvenstvu. Kompletan razgovor sa Nackovim pogledajte u emisiji „Aktuelno“ večeras u 20 i 10, na kanalu televizije Caribrod.

A.K.

foto i video: Milan Ilijev

Post Views: 49

You May Also Like

47 NOVOZARAŽENIH KOVIDOM U DIMITROVGRADU ZA 7 DANA

RT Caribrod

VREMENSKA PROGNOZA

Dejan Todorov

PRETEŽNO SUNČANO I RELATIVNO TOPLO

RT Caribrod

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *