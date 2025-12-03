ORGANIZACIJU PENZIONERA INVALIDA RADA POSETILI PREDSTAVNICI MUP-a

Povodom 3-eg decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, danas su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, posetili Opštinsku orgаnizaciju invalida rada.

Dalibor Petrov, zamenik komandira policijske stanice, istakao je činjenicu da je Organizcija pezionera invalida rada udruženje čiji članovi itekako imaju potrebu da sarađuju sa institucijama. Saradnja u narednom periodu treba da bude na još višem nivou, istakao je šef odseka za suzbijanje kriminaliteta Dalibor Pavlov. Obren Gligorijević, predsednik Opštinske organizacije invalida rada, kaže da su ovakvi susreti veoma korisni za članove udruženja.

Opštinska organizacija invalida rada u Dimitrovgradu broji blizu 150 članova, a u okviru nje deluje i Forum žena.

Pre ovog sastanka predstavnici MUPa, posetili su i Dom za stare u Dimitrovgradu, gde je održan radni sastanak sa direktorkom ustanove Gabrijelom Petrov, a vođeni su i razgovori sa korisnicima ove socijalne ustanove, pre svega sa osobama sa invaliditetom.

Predstavnici Policijske ispostave u Dimitrovgradu, danas su u okviru kampanje “16 dana aktivizma”, održali radni sastanak sa predstavnicima i radnicima Centra za socijalni rad u Dimitrovgradu, a tema sastanka bile su aktuelne socijalne teme na teritoriji opštine.

16 dana aktivizma je svetska kampanja koja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.

B.L.

foto i video: B. Lazarov, M. Ilić