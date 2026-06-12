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OPŠTINSKI ŠTAB DONEO PREPORUKU O KORIŠĆENjU PIJAĆE VODE

RT Caribrod

Opštinski štab za vanredne situacije, na sednici održanoj 1. juna, doneo je preporuku, kojom stanovnicima opštine Dimitrovgrad predlaže da u periodu od juna do septembra ne upotrebljavaju pijaću vodu za zalivanje bašti i navodnjavanje drugih obradivih površina, pranje motornih vozila i punjenje bazena. Ova preporuka predstavlja preventivnu meru radi smanjenja rizika od nestašice pijaće vode na teritoriji opštine.

U slučaju smanjenja izdašnosti izvorišta Opštinski štab će doneti Naredbu, kojom će se propisati mere za zloupotrebu pijaće vode, navodi se u preporuci.

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