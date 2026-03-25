U organizaciji Narodne biblioteke “Detko Petrov”, danas će biti održana 57. opštinska smotra recitatora „Pesniče naroda mog“, uz učešće učenika dimitrovgradske osnovne škole i gimnazije. Takmičari će i ovoga puta biti podeljeni u tri kategorije po uzrastima. Prvu grupu čine osnovci do četvrtog razreda, u drugoj grupi su učenici od petog do osmog razreda osnovne škole, dok će se u trećoj grupi takmičiti srednjoškolci. Najboljih 15-oro, po petoro recitatora mlađeg, srednjeg i starijeg uzrasta, dobiće priliku da se takmiči na okružnoj smotri recitatora.

foto: RTC