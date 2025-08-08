ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

OPŠTINA POMAŽE KUPOVINU KANISTERA ZA VODU

RT Caribrod

Opština Dimitrovgrad daje podsticaje za kupovinu kanistera za vodu. Prema odluci Opštinskog štaba, građanin sam kupuje kanister, zapremine 1000 ili 2000 litara, i plaća punu cenu. Nakon kupovine, podnosi zahtev poljoprivrednoj službi, a uz njega prilaže fiskalni račun od kupovine, očitanu ličnu kartu, potpisanu izjavu i fotokopiju prednje strane bankovne kartice. Nakon obrade zahteva, opština vraća sredstva u iznosu od 50% cene kanistera na račun građanina. Domaćinstvo može dobiti subvenciju za jedan kanister, a sredstva se odobravaju samo ako poseduje obradivo zemljište.

foto: RTC

