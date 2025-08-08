OPŠTINA POMAŽE KUPOVINU KANISTERA ZA VODU

Opština Dimitrovgrad daje podsticaje za kupovinu kanistera za vodu. Prema odluci Opštinskog štaba, građanin sam kupuje kanister, zapremine 1000 ili 2000 litara, i plaća punu cenu. Nakon kupovine, podnosi zahtev poljoprivrednoj službi, a uz njega prilaže fiskalni račun od kupovine, očitanu ličnu kartu, potpisanu izjavu i fotokopiju prednje strane bankovne kartice. Nakon obrade zahteva, opština vraća sredstva u iznosu od 50% cene kanistera na račun građanina. Domaćinstvo može dobiti subvenciju za jedan kanister, a sredstva se odobravaju samo ako poseduje obradivo zemljište.

foto: RTC