OKRUGLI STO U OKVIRU PROJEKTA „INSTITUCIONALIZACIJA KVALITETNIH USLUGA REHABILITACIJE I REINTEGRACIJE ZA ŽRTVE RODNO ZASNOVANOG NASILJA“

U Narodnoj biblioteci „Detko Petrov“ održan je okrugli sto na temu „Femicid – od prepoznavanja do sistemskog odgovora“. Skup je organizovao Nezavisni ženski centar u cilju pokretanja dijaloga o unapređenju mehanizama prevencije femicida i jačanju institucionalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje.

Nevena Petrušić, bivša poverenica za ravnopravnost ističe, da je prisustvovala ovom događaju kako bi predstavila rezultate istraživanja o načinu na koji pravosudni organi reaguju na dela femicida, kvalifikovana kao teška ubistva.

Cilj ovakvih naših okupljanja je da prodiskutujemo šta se može učiniti da femicida bude manje, jer istraživanja pokazuju zabrinjavajući podatak broja žena koje su izgubile život, dodala je Petrušić.

Organizatori ističu da je saradnja institucija i organizacija od ključnog značaja za pravovremeno prepoznavanje rizika i obezbeđivanje efikasne zaštite ljudi i dece izloženih nasilju.

„Trudimo se da realizujemo što više projekata na ovu temu,” rekla je Danijela Kostov Pejčev, ispred dimitrovgradskog Nezavisnog centra.

Tokom okruglog stola iniciran je proces izrade zajedničkog dokumenta koji će sadržati konkretne preporuke za unapređenje lokalnih politika i praksi u ovoj oblasti. „Nenasilju moramo učiti decu od malena, jer se ti stavovi moraju menjati u korenu”, dodali su organizatori.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1683767263750829&type=3

B.L. / D.V.

foto i video: Milan Ilijev