OKRUGLI STO „FEMICID – OD PREPOZNAVANjA DO SISTEMSKOG ODGOVORA“

U Narodnoj biblioteci „Detko Petrov“ u ponedeljak, 18. maja sa početkom u 14 časova, biće održan okrugli sto pod nazivom „Femicid – od prepoznavanja do sistemskog odgovora“.

Skup organizuje Nezavisni ženski centar u cilju pokretanja dijaloga o unapređenju mehanizama prevencije femicida i jačanju institucionalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje. Tokom okruglog stola biće iniciran proces izrade zajedničkog dokumenta koji će sadržati konkretne preporuke za unapređenje lokalnih politika i praksi u ovoj oblasti.

Organizatori ističu da je saradnja institucija i organizacija od ključnog značaja za pravovremeno prepoznavanje rizika i obezbeđivanje efikasne zaštite žena izloženih nasilju.

