ODSEK ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE: ZNAČAJNO POBOLJŠAN KVALITET VODE U NIŠAVI

Na osnovu najnovijih podataka iz Zavoda za javno zdravlje Pirot, površinska voda u Nišavi na dve lokacije, na lokaciji „Bačevski jaz“ i kod Sportskog centra Park, odgovara I klasi kvaliteta, odnosno trenutno je odličnog ekološkog statusa. Podaci su objavljeni na osnovu analize uzoraka uzetih na obe lokacije 13. oktobra.

Ovi rezultati ukazuju na značajno poboljšanje kvaliteta vode u odnosu na prethodni period, navodi se u saopštenju Odseka za zaštitu životne sredine opštinske uprave, uz napomenu da će se kontinuirani monitoring životne sredine nastaviti i u narednom periodu, u saradnji sa nadležnim institucijama, a javnost će blagovremeno biti upoznata sa rezultatima novih analiza. Nadležni u opštinskoj upravi pozivaju građane da budu odgovorni prema prirodi i očuvanju vodenih resursa.