ODRŽANA SKUPŠTINA STALNE KONFERENCIJE GRADOVA I OPŠTINA

RT Caribrod

Predsednik opštine Dimitrovgrad, Vladica Dimitrov, sa saradnicima, prisustvovao je juče u Beogradu 53. skupštini Stalne konferencije gradova i opština – Saveza gradova i opština. Tema ovogodišnje Skupštine bila  je „Dve decenije saradnje Švajcarske Konfederacije i Stalne konferencije gradova i opština – Saveza gradova i opština Srbije u podršci razvoju lokalne samouprave“.

U skladu sa Statutom i izbornim pravilima stalne konferencije, na skupštini su razmatrani dokumenti od značaja za rad organizacije u narednoj godini i sprovedeni izbori za funkcije u organizaciji.

Na skupu je organizovano svečano potpisivanje sporazuma o saradnji za sprovođenje novih paketa podrške gradovima i opštinama, koje sprovodi Stalna konferencija gradova i opština, u saradnji sa nacionalnim i međunarodnim partnerima.

