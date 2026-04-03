ODRŽANA SEDNICA SO DIMITROVGRAD

Na jučerašnjoj sednici Skupštine opštine, odbornici su usvojili predložene izmene Akcionog plana za zapošljavanje u opštini Dimitrovgrad, a nakon duže diskusije usvojena je i odluka o obustavljanju postupka izrade Plana detaljne regulacije za ležište „Mazgoš“. Odbornici su zatim usvojili tačku iz dopune dnevnog reda, u vezi sa utvrđivanjem komunalne naknade na teretnom terminalu na graničnom prelazu Gradina. Usvojena je i Odluka o raspodeli sredstava za održivost i razvoj privrede, kao i izveštaji o radu za prošlu godinu i planovi aktivnosti za ovu godinu Opštinskog štaba za vanredne situacije i Saveta za zdravstvo. Lokalni parlament se izjasnio i o informaciji o stepenu usklađenosti planiranih i sprovedenih aktivnosti iz programa Javnog preduzeća „Komunalac“ za prošlu godinu, kao i o izveštajima o radu sa finansijskim izveštajima za prošlu godinu organizacija i ustanova koje se finansiraju iz budžeta. Ivana Taskov razrešena je sa funkcije direktora Narodne biblioteke, a za vršioca dužnosti direktora imenovana je Dragana Pešaković.

