ODRŽAN SKAKAČKI MITING “LAVLjI SKOK”

Osmi atletski skakački miting „Lavlji skok“ danas je u sportskoj hali u Dimitrovgradu okupio takmičare iz nekoliko bugarskih i srpskih gradova. Na mitingu, takmičari uzrasta do 15 godina nadmetali su se u nekoliko disciplina.

Kao i ranijih godina, miting je počeo trkom najmlađih učesnika, devojčica i dečaka iz atletskih škola, rekao je sekretar AK Balkan, Aleksandar Markov.

Markov je zadovoljan činjenicom da je manifestacija već dobila tradicionalni karakter. Ovaj sportski događaj organizuje Atletski klub „Balkan“ uz podršku Turističke organizacije Caribrod i sportskog saveza, i pod pokroviteljstvom Opštine Dimitrovgrad.

Mitingom „Lavlji skok“, praktično je počelo obeležavanje 153. godišnjice od tragične smrti bugarskog revolucionara Vasila Levskog.

D.V.

foto i video: Miki Ilić