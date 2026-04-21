Proteklog vikenda u Raškoj je održan Kup karate saveza užeg regiona za kadete, juniore, seniore i veterane. To je bio kvalifikacioni turnir za predstojeći Kup Srbije. Iz pet nastupa karatisti kluba Caribrod uspeli su da osvoje četiri medalje.

Nastupe svojih učenika komentariše trener Goran Krstić.

Karatiste do kraja polusezone očekuju brojni turniri. Već narednog vikenda putuju u Mladenovаc na Prvenstvo Srbije za poletarce, pionire i nade, gde će nastupiti Konstantin Gakov i Luka Veličkov, koji su se kvalifikovali na prvenstvu regiona u Čačku. Trećeg maja je Međunarodni turnir “Vrnjačka banja open” u istoimenom gradu, zatim Kup Srbije za kadete, juniore, seniore i veterane za koji su plasman stekli Luka Veličkov, Mihajlo Stojčev, Luka Panić, Ivan Bojanić i Marko Iliev, kao i turniri u Ćupriji i Varvarinu u drugoj polovini maja i početkom juna. Do kraja polusezone planirano je i polaganje za nova učenička zvanja.

A.K.

foto i video: Dejan Todorov