ODRŽAN DRUGI „JERMA ART FESTIVAL”

Drugi po redu Jerma Art Festival održan je od 8. do 10. avgusta, u Specijalnom rezervatu prirode „Jerma“, u selu Vlasi. Festival organizuje Udruženje građana “Jerma”. Program je i ovoga puta održan u predivnom okruženju reke Jerme i obuhvata raznovrsne žanrove i forme – od koncerata klasične, tradicionalne i elektronske muzike, preko projekcija filmova domaćih i stranih autora, do kreativnih radionica za decu i mlade, kaže jedan od organizatora festivala, poreklom iz ovog sela, Anja Mićović.

Ovogodišnji festival otvorio je Aleksandar Vasov, koji je nastupio sa kolegama iz Caribrodskog orkestra.

Osim što se festival fokusira na promociju prirodnih lepota Specijalnog rezervata, njegov cilj je i očuvanje malobrojne lokalne zajednice, kažu organizatori.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1413781214082770&type=3

B.L.

foto i video: Dejan Todorov