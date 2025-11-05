ODBOJKAŠICE DOČEKUJU STAMPEDO I DESETKU

U četvrtom kolu prvenstva Međuokružne odbojkaške lige Niš, pionirke Odbojkaškog kluba Caribrod u petak, 7. novembra u 15:30 dočekuju u hali u Sportskom centru Park ekipu „Stampeda“ iz Niša. Meč petog kola prvenstva za pionirke na programu je već u nedelju, 9. novembra, kada će se u 13:30 sastati, takođe na domaćem terenu, sa niškom ekipom „Desetka“.

U petak, 7. novembra počinje i prvenstvo Međuokružne odbojkaške lige za pretpionirke. Dimitrovgradske odbojkašice u sportskom centru Park dočekuju vršnjakinje iz niškog „Stampeda“. Početak meča prvog kola zakazan je za 17 časova i 30 minuta.