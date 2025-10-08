OD SUTRA RESTRIKCIJE VODE OD 09 – 15 SATI

Danas je održan sastanak rukovodstva Javnog preduzeća „Komunalac“ sa predstavnicima Opštine Dimitrovgrad, na kome je doneta odluka o skraćenju trajanja restrikcija vode u gradu i prigradskim naseljima. Tako će od četvrtka, 09. oktobra, restrikcije vode na potezu od donje rampe do Gojin Dola i u ulicama „Boračka“, „Sutjeska“ i „Najden Kirov“ trajati od 09 do 15 časova.

U saopštenju, koje je RT Caribrod dostavljeno iz Javnog preduzeća „Komunalac“ se navodi da je odluka o skraćenju restrikcija doneta na osnovu činjenice da je poboljšan dotok vode na izvorištu „Ivkove vodenice“, ali da će restrikcije biti nastavljene sve dok se situacija na izvorištima ne stabiliše u potpunosti. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o svim naknadnim promenama u vezi vodosnabdevanja, rečeno je u saopštenju.