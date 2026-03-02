OD SUTRA NOVA IZLOŽBA U GALERIJI

U galeriji „Metodi Meta Petrov” sutra će biti otvorena izložba slika Rajka Dragićevića iz Niša. Postavka sadrži 56 slika, rađenih u tehnici akril.

Dragićević je rođen 1960. godine u Sisku. Završio je Medicinski fakultet u Nišu i blizu 20 godina bavi se akupunkturom i homeopatijom. Imao je petnaestak samostalnih izložbi i učestvovao na više desetina grupnih izložbi. Objavio je dve zbirke priča i dva romana. Otvaranje izložbe je zakazano za 19 časova. Izložba će trajati do 27. marta.

foto: RTC