OD SUTRA NESTABILNO SA PLJUSKOVIMA I GRMLJAVINOM

Vreme sutra – promenljivo oblačno i nestabilno, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana i tokom noći na severozapadu su moguće i lokalne nepogode sa većom količinom padavina, olujnim vetrom i gradom. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 18 do 25, maksimalna od 30 do 35 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno i nestabilno sa ulovima za pljuskove i grmljavinu, pogotovo u popodnevnim satima. Vetar slab do umeren severoistočni. Minimalna temperatura 18, maksimalna 30 stepeni.

U četvrtak promenljivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, ponegde i sa nepogodama. Dnevna temperatura biće u padu i kretaće se od 25 do 30 stepeni. U petak pretežno sunčano, osim na jugu i istoku gde se još tokоm prepodneva očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura biće od 25 do 29 stepeni.