OD SUTRA „BIBLIOLETO“ U NB „DETKO PETROV“

Biblioteka „Detko Petrov“ i ovog leta organizuje likovno-literarne radionice pod nazivom “Biblioleto”, za svu zainteresovanu decu uzrasta od 7 do 14 godina. Kreativni rad sa polaznicima radionica odvijaće se pre podne, radnim danima, počev od sutra, rekla je gostujući u radio-emisiji od pola 10, Dragana Pešaković, v.d. direktora biblioteke.

Planiranо je ukupno šest različitih radionica tokom kojih će deca stvarati, a nakon završetka radionica planirana je izložba svih nastalih radova. Od prošle godine uvedena je i jedna novina, koja se jako dopala mališanima.

„Iz dosadašnjeg iskustva i rada sa decom na ovim radionicama, mogu da kažem da su ovakva druženja za vreme letnjeg raspusta, učesnicima veoma zanimljiva i višestruko korisna,” dodala je Pešaković.

Iako je rok za prijavu dece bio do danas, svako ko dođe na bilo koju od radionica, biće dobrodošao, kaže Pešaković, dodajući da je zainteresovanost i ove godine velika. Do sada je već prijavljeno 50-ak devojčica i dečaka, kako iz Dimitrovgrada, tako i onih koji letnji raspust provode u našem gradu.

D.V.

foto i video: RTC