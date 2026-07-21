OD PETKA „BIBLIOLETO“ U NB „DETKO PETROV“

Narodna biblioteka „Detko Petrov“ i ovog leta organizuje likovno-literarne radionice “Biblioleto”, za svu zainteresovanu decu uzrasta od 7 do 14 godina. Kreativni rad sa polaznicima radionica odvijaće se tokom prepodneva, od 10 do 11:30, svakog radnog dana, počev od petka, 24. jula do petka 31. jula. Planiranо je ukupno šest različitih radionica tokom kojih će deca stvarati, a nakon završetka radionica planirana je izložba svih nastalih radova. Dragana Pešaković, v.d. direktora biblioteke, poziva decu da se do 23. jula prijave za učešće u radionicama.