OD JUNA KREĆE TESTIRANJE NOVOG DIGITALNOG SISTEMA NA TEHNIČKOM PREGLEDU

Od 15. juna u Srbiji počinje testiranje centralnog informacionog sistema tehničkih pregleda (CISTEP), koji bi trebalo da uvede potpunu digitalnu kontrolu tehničkih pregleda vozila i onemogući naknadne ispravke izveštaja i bilo kakve manipulacije podacima.

Novi sistem automatski će očitavati podatke sa uređaja za merenje kočenja, izduvnih gasova i drugih parametara, a svi rezultati biće direktno poslati u centralnu bazu. Registracija vozila ubuduće će biti moguća samo uz validan digitalni zapis sa tehničkog pregleda.

Probni period trajaće do 15. decembra, a tokom tog vremena sistem neće biti obavezan, već će služiti za proveru funkcionalnosti i uklanjanje eventualnih nedostataka. Ukoliko testiranje pokaže dobre rezultate, puna primena očekuje se od 1. januara 2027. godine.

Za vlasnike vozila sam postupak tehničkog pregleda ostaje nepromenjen, kao i cena usluge. I dalje će postojati mogućnost da se utvrđeni kvar otkloni u roku od sedam dana bez ponovnog plaćanja pregleda.