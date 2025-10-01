ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

OD DANAS SKUPLJA STRUJA

RT Caribrod

Domaćinstva i mali kupci će, od danas, utrošenu električnu energiju plaćati skuplje – u proseku za 6,6 odsto. Takođe, od danas će potrošači brže ulaziti u takozvanu „crvenu zonu“ potrošnje – čim pređu 1.200 kWh na mesečnom nivou, čime im se automatski kilovat sati obračunavaju po znatno višim cenama. Granica između ove dve zone do sada je bila na 1.600 kWh.

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije je na sednici krajem avgusta, na zahtev Elektroprivrede Srbije, dao saglasnost na odluku o višoj ceni električne energije za garantovano snabdevanje.

Post Views: 62

You May Also Like

PODELJENO 40 BESPLATNIH AUTO-SEDIŠTA ZA DECU

RT Caribrod

POBEDA ŽELJUŠE U UZBUDLJIVOM DERBIJU

RT Caribrod

VOZILO ZA DOM ZDRAVLJA OD NAGRADE IZ IGRE „UZMI RAČUN I POBEDI”

Dejan Todorov

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *