OD DANAS SKUPLJA STRUJA

Domaćinstva i mali kupci će, od danas, utrošenu električnu energiju plaćati skuplje – u proseku za 6,6 odsto. Takođe, od danas će potrošači brže ulaziti u takozvanu „crvenu zonu“ potrošnje – čim pređu 1.200 kWh na mesečnom nivou, čime im se automatski kilovat sati obračunavaju po znatno višim cenama. Granica između ove dve zone do sada je bila na 1.600 kWh.

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije je na sednici krajem avgusta, na zahtev Elektroprivrede Srbije, dao saglasnost na odluku o višoj ceni električne energije za garantovano snabdevanje.