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OD DANAS OBAVEZNA ELEKTRONSKA NAPLATA PUTARINE ZA TERETNA VOZILA

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Od 1. jula počela je puna primena odredbi Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara koje propisuju obaveznu elektronsku naplatu putarine za vozila četvrte kategorije, odnosno teretna vozila. To znači da vlasnici i korisnici ovih vozila putarinu moraju plaćati isključivo korišćenjem registrovanog TAG uređaja.

Obaveza je formalno stupila na snagu 1. januara ove godine, ali su “Putevi Srbije” omogućili prelazni period kako bi prevoznici imali dovoljno vremena da se prilagode novom sistemu i registruju svoje uređaje. Za nepoštovanje propisa predviđene su visoke novčane kazne.

foto: RTC

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