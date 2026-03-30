OD 1. APRILA NAPLATA PUTARINE ZA VOZILA IV KATEGORIJE NA OBILAZNICI OKO BEOGRADA

Putevi Srbije obaveštava javnost i sve prevoznike da od 1. aprila počinje naplata putarine za vozila IV kategorije, isključivo upotrebom TAG uređaja – takozvani bezbarijerni sistem naplate, na delu Obilaznice oko Beograda. Obavezna upotreba TAG uređaja za sva vozila IV kategorije – teretna vozila stupila je na snagu 1.januara 2026.godine, shodno Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara. Za sve detaljne informacije, dodatna pitanja, tehničku podršku, prevoznici se mogu obratiti Korisničkom centru preduzeća „Putevi Srbije“.

