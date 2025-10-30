OBUKA ZA PROFESIONALNE KORISNIKE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama u Srbiji sprovodi obuku poljoprivrednih proizvođača za bezbednu primenu pesticida. U skladu sa zakonskom regulativom, obuka je obavezna za sva lica koja koriste pesticide u okviru svog profesionalnog rada, kao i za one koji plasiraju poljoprivredne proizvode na tržište. Po završetku jednodnevne obuke, u trajanju od 10 nastavnih časova i uspešne provere znanja, polaznici dobijaju potvrdu a kasnije i sertifikat koji je neophodan za kupovinu sredstava za zaštitu bilja.

Formular zahteva i uplatnicu zainteresovani mogu dobiti u opštinskoj Poljoprivrednoj službi. Uplata za obuku iznosi 3.440 dinara. Obuka za prvu grupu ranije prijavljenih kandidata biće održana u ponedeljak, 3. novembra od 08 časova u Edukativno-obrazovnom centru.