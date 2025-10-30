ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

OBUKA ZA PROFESIONALNE KORISNIKE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

RT Caribrod

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama u Srbiji sprovodi obuku poljoprivrednih proizvođača za bezbednu primenu pesticida. U skladu sa zakonskom regulativom, obuka je obavezna za sva lica koja koriste pesticide u okviru svog profesionalnog rada, kao i za one koji plasiraju poljoprivredne proizvode na tržište. Po završetku jednodnevne obuke, u trajanju od 10 nastavnih časova i uspešne provere znanja, polaznici dobijaju potvrdu a kasnije i sertifikat koji je neophodan za kupovinu sredstava za zaštitu bilja.

Formular zahteva i uplatnicu zainteresovani mogu dobiti u opštinskoj Poljoprivrednoj službi. Uplata za obuku iznosi 3.440 dinara. Obuka za prvu grupu ranije prijavljenih kandidata biće održana u ponedeljak, 3. novembra od 08 časova u Edukativno-obrazovnom centru.

Post Views: 51

You May Also Like

EKIPA “KOMŠIJE” POBEDNIK 16. TURNIRA U ODBOJCI NA PESKU U DIMITROVGRADU

RT Caribrod

STONOTENISERI CARIBRODA ZAVRŠILI PRVI DEO SEZONE MAKSIMALNOM POBEDOM PROTIV KNJAŽEVCA

Dejan Todorov

OBAVEŠTENJE O PLAĆANJU KOMUNALNIH USLUGA

Dragoljub Pejčev

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *