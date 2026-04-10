Vreme do kraja dana – umereno i potpuno oblačno, a tokom večeri i noći ponegde se na jugozapadu zemlje očekuje slaba kratkotrajna kiša, u višim planinskim predelima slab sneg. Vetar slab do umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni. Njviša temperatura od 12 do 16 stepeni.

Vreme sutra – ujutru ponegde slab prizemni mraz. U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u drugom delu dana, u brdsko- planinskim predelima, ponegde se očekuju slabe padavine. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -1 do 6, a najviša od 14 do 17 stepeni.

