OBLAČNO, SA KIŠOM I SNEGOM

Vreme do kraja dana – postepeno naoblačenje koje će uveče u zapadnoj polovini zemlje usloviti kišu, a u brdsko- planinskim predelima jugozapadne Srbije sneg. Najviša dnevna temperatura od 6 do 11 stepeni. Tokom noći oblačno,u brdsko-planinskim predelima padaće sneg, u nižim kiša koja će postepeno prelaziti u susnežicu i sneg.

Vreme sutra – oblačno sa snegom i osetno hladnije, uz povećanje snežnog pokrivača . Prestanak snega očekuje se posle podne i uveče. Vetar slab i umeren, posle podne povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od -3 do 3, a najviša od 1 do 7 stepeni.