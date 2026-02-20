ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

OBLAČNO SA KIŠOM I SNEGOM

RT Caribrod

Vreme do kraja dana – oblačno, mestimično sa kišom. Očekuje se pad temperature, pa će kiša preći u susnežicu i sneg. Maksimalna temperatura od 5 do 14 stepeni, posle podne i uveče u osetnijem padu. Tokom noći se očekuje prestanak padavina.
U subotu ujutru hladno, uz slab mraz. Tokom dana pretežno oblačno, hladno i uglavnom suvo, uz slab i umeren severozapadni vetar. Dnevna temperatura kretaće se od 0 do 6 stepeni. U nedelju pretežno oblačno i toplije, ponegde sa uslovima za slabe padavine. Maksimalna temperatura od 4 do 12 stepeni.

