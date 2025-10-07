Vreme sutra – na severu promenljivo oblačno i suvo, u ostalim krajevima pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama ujutru sa slabim snegom. Popodne i uveče se očekuje prestanak padavina, a tokom noći i delimično razvedravanje. Vetar umeren i jak severozapadni, uveče u slabljenju. Minimalna temperatura od 6 do 10, maksimalna od 10 na jugoistoku do 18 stepeni na severu zemlje.

U Dimitrovgradu sutra oblačno sa kišom, restanak padavina se očekuje tokom popodneva. Vetar umeren, severozapadni. Minimalna temperatura 7, maksimalna 10 stepeni.

U četvrtak promenljivo sa dužim sunčanim intervalima, uz slab i umeren severozapadni vetar i maksimalnu temperaturu od 17 do 20 stepeni. U petak promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i retkom pojavom kratkotrajne kiše, a maksimalna temperatura kretaće se od 18 do 22 stepena.