OBLAČNO I HLADNO SA KIŠOM
Vreme sutra – pretežno oblačno i hladno, na istoku sa kišom, u ostalim predelima i sa snegom. Vetar slab do umeren, severozapadni. Temperatura će se tokom dana kretati od -1 do 3, na istoku do 6 stepeni.
U Dimitrovgradu sutra oblačno, povremeno sa kišom i hladno. Vetar slab, severozapadni. Minimalna temperatura 1, maksimalna 5 stepeni.
U subotu oblačno i hladno, na severu i istoku povremeno sa slabom kišom, u ostalim krajevima sa susnežicom i snegom. Temperatura od -1 do 4 stepena. U nedelju ujutru hladno, mestimično sa maglom i niskom oblačnošću, dok se tokom dana očekuje delimično razvedravanje uz porast temperature, pa će se dnevna kretati od 5 do 11 stepeni.