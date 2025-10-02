Vreme sutra – oblačno i hladno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu zemlje sa snegom, uz povećanje visine snežnog pokrivača. Obilnije padavine očekuju se u prvom delu dana u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim krajevima, dok će posle podne intenzitet padavina oslabiti. Vetar umeren i jak, severni i severoistočni. Minimalna temperatura od 2 do 8, maksimalna od 5 na jugu do 13 stepeni na severu zemlje.

U Dimitrovgradu sutra oblačno sa kišom, a obilnije padavine očekuju se u prvoj polovini dana. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Minimalna temperatura 3, maksimalna 5 stepeni.

U subotu malo toplije. Pre podne pretežno oblačno uz prestanak padavina, posle podne se očekuje i postepeno razvedravanje sa zapada. Vetar umeren, ponegde i jak severni i severozapadni, posle podne u slabljenju i skretanju na jugozapadni. Maksimalna temperatura od 10 do 15 stepeni. U nedelju ujutru hladno, naročito na jugu i jugoistoku. Tokom dana se sa severozapada očekuje novo prolazno naoblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Dnevna temperatura od 13 do 19 stepeni.