OBELEŽEN DAN I SLAVA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Dan i slava Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, kao i dan Policije, obeleženi su danas i u Policijskoj stanici u Dimitrovgradu. Organizovana je manifestacija „Dan otvorenih vrata“. Građani su mogli da uđu i upoznaju se sa radom službenika policije , ali i vatrogasne brigade, koja deluje u okviru policijske stanice. Naravno, najinteresantije je bilo najmladjima, učenicima mlađih razreda Osnovne škole “Hristo Botev”.

Malim drugarima, policijski službenici su predstavili deo opreme i sredstava koja koriste u svakodnevnom radu, kao i prostorije u kojima rade. Ovaj vid druženja samo je jedan od načina približavanja rada policije građanima, jer je prioritetan zadatak svakog policijskog službenika zaštita života građana i imovine. Dan otvorenih vrata policije bila je prilika za učenike da saznaju više o tome šta policajci zapravo rade, kao i kakvu sve opremu i vozila koriste. Ogranizovanje ovakvih aktivnosti prvenstveno ima za cilj upoznavanje dece sa zanimanjem policijskog službenika, kao i delom opreme i vozila kao sastavnog dela njihove svakodnevice.

B.L. / D.V.

foto i video: Dejan Todorov