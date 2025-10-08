U toku je obeležavanje Dečije nedelje. Tim povodom u PU “8. septembar” i OŠ “Hristo Botev” u Dimitrovgradu organizuje se niz zabavnih, kulturnih i sportskih aktivnosti. U obeležavanje Dečje nedelje tradicionalno se uključuje i Narodna biblioteka „Detko Petrov“, koja svake godine za najmlađe organizuje radionice sa ciljem da deci približe čitanje i knjige. Predstavnici biblioteke su u ponedeljak posetili osnovnu školu, gde su svim učenicima prvog razreda poklonili po jednu knjigu i, u školskoj družionici, razgovarali o pravilima ponašanja u biblioteci.

Deca predškolskog uzrasta danas su posetila osnovnu školu, kako bi se upoznali sa onim što ih očekuje naredne godine, a večeras od 18 časova u EOC-u će biti održano predavanje za roditelje i vaspitače na temu „Preventiva i zaštita od virusa“. Za osnovce od 1. od 4. razreda sutra od 12 sati u Velikoj sali Centra za kulturu biblioteka organizuje druženje sa kniževnicom Lelom Stojanović, koja će predstaviti svoje stvaralaštvo. Za petak je najavljena priredba dobrodošlice za đake prvake, kao i humanitarna akcija, „Igre bez granica“ i igranka za osnovce viših razreda.

