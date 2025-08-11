OBELEŽAVANJE DANA MLADIH U DIMITROVGRADU

Narodna biblioteka „Detko Petrov“ nakon realizacije IPA projekta prekogranične saradnje za omladinske inicijative, nastavlja saradnju i prijateljstvo sa mladima i njihovim mentorima iz Kosteneca i Mominog Prohoda iz susedne Bugarske. Oni će biti gosti dimitrovgradskoj opštini za Dan mladih, rekla je Ivana Taskov direktor narodne biblioteke.

U utorak, 12. avgusta, mladi Dimitrovgrada imaće priliku za druženje uz zanimljiv program i dobru muziku na kupališnom kompleksu u Sportskom centru Park, najavila je Una Mančev, članica đačkog parlamenta.

Početak Omladinskog festivala, odnosno programa obeležavanja Dana mladih zakazan je za 20 časova, uz napomenu da je kodeks oblačenja kombinacija roze i bele boje. Ulaz je slobodan.

A.T.A. / A.K.

foto i video: arhiva RTC, Dejan Todorov, Milan Ilijev