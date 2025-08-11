ВЕСТИ

OBELEŽAVANJE DANA MLADIH U DIMITROVGRADU

RT Caribrod

Narodna biblioteka „Detko Petrov“ nakon realizacije IPA projekta prekogranične saradnje za omladinske inicijative, nastavlja saradnju i prijateljstvo sa mladima i njihovim mentorima iz Kosteneca i Mominog Prohoda iz susedne Bugarske. Oni će biti gosti dimitrovgradskoj opštini za Dan mladih, rekla je Ivana Taskov direktor narodne biblioteke.

U utorak, 12. avgusta, mladi Dimitrovgrada imaće priliku za druženje uz zanimljiv program i dobru muziku na kupališnom kompleksu u Sportskom centru Park, najavila je Una Mančev, članica đačkog parlamenta.

Početak Omladinskog festivala, odnosno programa obeležavanja Dana mladih zakazan je za 20 časova, uz napomenu da je kodeks oblačenja kombinacija roze i bele boje. Ulaz je slobodan.

A.T.A. / A.K.

foto i video: arhiva RTC, Dejan Todorov, Milan Ilijev

Post Views: 59

You May Also Like

KOŠARKAŠI PORAZOM ZAPOČELI SEZONU

Dejan Todorov

NOVI ROMAN ALENA RANĐELOVA PREDSTAVLJEN PRED VELIKIM BROJEM POSETILACA

RT Caribrod

PRETEŽNO SUNČANO TOPLO

RT Caribrod

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *