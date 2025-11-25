OBELEŽAVANJE 80 GODINA POSTOJANJA KK “DIMITROVGRAD”

Košarkaški klub “Dimitrovgrad” ove godine obeležava 80 godina postojanja. Tim povodom, u petak, 28. novembra, u velikoj sali Centra za kulturu biće organizovana svečana akademija, kojoj će prisustvovati košarkaši “Dimitrovgrada” svih generacija, ali i značajni gosti iz sveta košarke iz Srbije i Bugarske. Na svečanosti će biti predstavljen 5-togodišnjak, odnosno monografija, koja obuhvata poslednjih pet godina rada kluba. Iz košarkaškog kluba pozivaju sve ljubitelje “kraljice igara” da prisustvuju svečanosti, koja će biti održana od 18:00 časova.

