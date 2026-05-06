OBELEŽAVAMO PRAZNIK SVETOG GEORGIJA

Pravoslavni vernici danas slave Đurđevdan – praznik posvećen Svetom Georgiju, koji je jedan od devet velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku veru. U crkvenom kalendaru praznik je obeležen crvenim slovom i svake godine proslavlja se istog datuma. Đurđevdan – jedan od najvećih hrišćanskih praznika u dimitrovgradskom kraju slavi se kao imendan ili kućna slava. Ovog sveca poštuju, pre svega, domaćinstva koja čuvaju stoku, a kao seoska slava obeležava se u selima Radejna, Mazgoš i Visočki Odorovci.

